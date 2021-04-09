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【馬雲去哪兒】馬雲任校長　湖畔大學傳被禁止招生 　

股市 17:45 2021/04/09

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消息指由馬雲擔任校長的湖畔大學傳被中國政府要求停止招生。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲自螞蟻集團上市觸礁後，淡出公眾視線，行蹤一直成謎。外電報道，最新消息指，由馬雲擔任校長的湖畔大學傳被中國政府要求停止招生，目前湖畔大學今年三月新開課的一年級已停止授課，暫未確定新生上課時間表。阿里巴巴及湖畔大學未有回應有關報道。

英媒指馬雲常乘私人噴射客機往北京，詳情可見﹕【下一頁】

消息人士透露，傳當局政府認為，湖畔大學招聚一群中國頂尖企業家，以響應馬雲呼召，或會影響黨的領導。該報道引述一名曾為馬雲工作的員工言論指，中國部分高級官員視湖畔大學為精英集中地，有昔日黃埔軍校影子，未來或會栽培出有政治影響力的學生，因此成為當局重點打撃對象。

圖看湖畔大學詳情﹕

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雲南分校去年終止招標

據湖畔大學官方網站，湖畔大學為民營企業家大學，於2015年3月成立，學校處於杭州，馬雲為首任校長。湖畔大學由馬雲、聯想集團創辦人柳傳志、萬通集團董事局前主席馮侖、前清華大學經濟管理學院院長錢穎一、復星國際董事長郭廣昌、銀泰集團創辦人沈國軍 、港大經管學院院長蔡洪濱、巨人網絡董事長史玉柱共同創辦。

湖畔大學早前擬於雲南昆明興建分校，惟去年當地市政府因調整規劃緣故，雲南分校於12月10日終止招標規劃。

湖畔大學官方網站現時仍見馬雲名字。（湖畔大學官方網站截圖）

據指，湖畔大學入學要求嚴格，申請人需擁有3年或以上創業經歷、公司年收入超過3000萬人民幣、公司規模超過30人等條件。若能成功入學，大學將向學生提供「心力」、「腦力」、「體力」三類課程，三年期課程學費約58萬元人民幣。

湖畔大學成立初期，馬雲曾表示，湖畔大學使命為訓練具有企業家精神的創業者，目標在未來30年培養不超過3000名企業家。

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編輯﹕賴奕羚

港股 創業 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟股 阿里巴巴

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