【北水基金】北水南下新基金 平安首推港股通醫藥ETF

▲ 內地公募基金銷情遇冷，但焦點ETF仍火爆。

內地公募基金的銷情仍有待升溫，春節後火爆行情由熱轉冷，但領先的資產管理公司，尤其是專攻ETF等指數產品商，仍積極推出嶄新基金。內地媒體指，首批純港股通醫藥基金剛獲批，打頭陣是平安中證港股通醫藥恒生綜合指數ETF，剛於本周三（4月7日）過關，現正擇機開賣主打個別行業板塊的主題式基金。據悉其所追蹤的相關中證綜合指數，近一年已勁升逾六成。

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此外，內地ETF近年火速發展，截至今年首季，共有378隻權益類ETF基金出台，總規模8,065億元（人民幣，下同），當中18隻更屬巨無霸產品，資產值破百億元，包括恒生ETF（159920）規模達126.6億元，而這款受捧的指數產品，首季成交亦鮮有突破百億元。

另一方面，一眾基金公司，以華夏基金擁有最多權益類ETF，共有36隻，涉資1,836億元，包括上述大收旺場的恒生ETF。

若再予以細分，單以新成立的股票ETF衡量，首季共有65隻新ETF產品，吸資537.1億元，較去年首季的441.3億元為多，且相比去年全年的總額1,146.2億元，幾近佔半。至於一眾以股票為主的權益類產品，當中發行規模最大的產品更突破70億元。吸金最勁的重磅產品是華夏恒生互聯網科技ETF，規模達75.55億元；第二是國壽安保中證滬港深300ETF，達39.36億元。

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此外，內地ETF近年呈爆炸式增長，媒體更料約有4倍增長空間，且已全面開花，產品甚多元化。再者，早已細分賽道，由傳統大熱的科網、醫藥及大消費類，以至專攻科創板、新能源或大數據等行業，更有前瞻性布局，標榜焦點板塊，如十四五規劃重點拓展的碳中和等綠色經濟。

這些主題式ETF新產品，更引致分銷中介商的檔期爭奪戰，望能盡快打鐵趁熱上架。

誠然，內地ETF的市值於上月進入萬億時代，深滬全市場合共逾430多隻產品，包括主攻股票的權益類產品等，市值更已突破1.14萬億元，邁向新里程，按年增長44%；當中又以股票型ETF涉及8,422億元佔最多。

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記者︰曾桂芬

責任编輯︰陳楚源