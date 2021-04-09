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料旅遊需求持續回升 美國多間航空公司復聘機師

環球政經 15:50 2021/04/09

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美國航空業界預料旅遊需求將會持續回升，多間航空公司近日恢復聘請機師。

疫情下嚴守出入境防疫措施 IATA倡受控後取消規定下一頁

隨著美國開展疫苗接種計劃，當地疫情有稍緩和，旅遊需求因此亦逐漸回升。多間美國航空公司均重啟聘請或培訓機師工作。

【航空寒冬】國泰航空2月載客人次按年跌97.9% 日均客量為755人下一頁

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聯合航空上星期宣布，將於短時間內重啟因疫情而擱置的聘請機師計劃。有關安排將首先召回約300名受疫情影響而暫停訓練或開出條件取錄的機師。聯合航空亦計劃於本年內重啟新一屆飛行學校課程，目標培訓公司未來十年計劃，共一萬名中一半的機師。

捷藍航空（JetBlue Airways）已通知早前進行面試的200名機師，將會在今年稍後時間重新開始招聘新機師。廉航精神航空（Spirit Airlines）上月已經開始訓練24名機師，並計劃於本月再開辦訓練課程。另一廉航忠實航空（Allegiant Air）表示，正計劃於德州成立新總部，將「立即」招聘機組人員及地勤員工。

疫情爆發至今，華府向美國航空業批出三輪合共540億美元的援助基金，亦有僱員自願放假或提早退休。有航空業分析師指，旅遊需求反彈迅速，若當初航空公司無留著員工，籌備重啟航空工作將變得漫長及更加困難。

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撰文 : 馮卓謙

航空 疫情 廉航 航空業 機師 美國 疫苗 聯合航空 美國航空

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