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【尋人記】11歲炒郵票　24年後躋身金融界炒股　「小炒王」喻不要跟風

理財智慧 16:39 2021/04/09

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香港炒風盛行，可以說是甚麼都能炒。近日電視節目《尋人記》找來在1997年有「小炒王」之稱的張源源，當年只有11歲的他，受炒郵票風氣影響亦學會炒郵票，經常去郵局排隊買郵票，再轉給售同學。由於網絡上沒有太多他的資料，所以節目組決定「落區」尋人，最後在一間開業40年的洗衣店，找到張源源消息，節目組相約他在當年排隊的郵局見面，發現原來張源源現已改名為張浩源，畢業後投身金融界已有十多年。

在1997年的《星期日檔案》中可以看到當年只有11歲的張浩源，為了炒賣郵票，試過凌晨4時排隊買郵票，不過在1998年再接受訪問時，就已轉為儲硬幣，希望可以大賺一筆，雖然這些生意最後以失敗告終，但自小對數字就敏感的他，大學就讀會計系，畢業後投身金融界，由「炒郵票」轉為「炒股票」。

【東張西望】裝修工程爛尾 詐騙手法層出不窮 8苦主被騙近百萬　【下一頁

現在負責新股上市的他，思維方式亦有所轉變，與當年跟氣炒郵票不同，他現在注重投資多於投機，他認為不應以最終贏或輸的結果來決定投資或投機。他又以去澳門賭博為例，稱這已是投機的想法。他問道：「究竟你是長線（投資）看好一個板塊？還是跟風一起衝進去？」而當年的郵票他至今都仍然好好保存，更笑言是大堆「蟹貨」。

尋人的經過：

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慳錢仲可以開班授徒 英慳錢狂人如何5年繳完22萬英鎊房貸？　【下一頁

對於炒賣郵票的經歷，張浩源直言：「跌得最慘是這次」，不過他就認為趁早學懂也是好事，人稱「金句王」的主持方東昇亦立即回道：「不怕跌倒，最重要跌得早」，張浩源亦表示認同，「也不要跌得深。」

 

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責任編輯：黃苑筠

職業生涯 香港 郵票 電視 尋人記

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