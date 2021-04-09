Fujitsu夥趨勢科技展示5G網絡防護方案　將於日本實驗室進行試驗　

▲ Fujitsu Limited宣布，與網絡資訊保安方案廠商趨勢科技合作，進行5G網絡防護方案實驗計劃。

5G網絡不斷發展，企業採用5G網絡技術已成為未來趨勢。為確保內部網絡安全，採用網絡資訊保安措施成為重要一環。最近，Fujitsu Limited與網絡資訊保安方案廠商趨勢科技合作，進行5G網絡防護方案實驗計劃。

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是次雙方達成合作，目的是將趨勢科技的5G網絡防護方案，整合至企業5G專網系統中。兩企在日本川崎的富士通協作實驗室中，模擬建立真實智能工廠環境，並加裝高畫質監控攝影機，與自動導引車（automatic guided vehicles ，AGV）。將各系統的運作狀態及保安狀況視覺化並集中管理，然後分析裝置及網絡威脅偵測等資料。

實驗方案名為Trend Micro Mobile Network Security，可將內嵌式用戶端防護植入物聯網裝置的 SIM卡中，配合企業5G專網防護，在內部5G網絡偵測及防範潛在威脅，對嘗試連接5G網絡的裝置進行認證，以及即時攔截未經授權的通訊。

兩間公司將於Fujitsu的小山工廠（Oyama Plant）進行試驗計劃，預計在本年9月前結束，未來會進一步討論，是否將此套實驗方案商品化。

責任編輯：李寶如