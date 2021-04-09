  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】「破頂價」購將軍澳居屋欣明苑　單位無豪華裝修都吸客？

股樓投資 16:00 2021/04/09

分享：

樓市續旺，以將軍澳區屋苑最受買家歡迎，本月至今暫錄逾百宗二手成交。值得留意的是，除了私樓，就連居屋也同受追捧，更錄新高成交。美聯林振聲說，將軍澳居屋欣明苑日前錄得破頂成交，成交單位為D座低層2室，實用面積645平方呎，三房間隔，望園景，內櫳企理，終吸引外區客洽詢，並以自由市場價772萬易手，實用呎價約11,969元。

從代理提供的相片可見，單位雖然沒有豪華裝修，但內籠新淨，更重要的是間隔見使，設巨型客飯廳，方便擺放傢俬。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

資料顯示，欣明苑於1990年開始入伙，向來受買家歡迎，皆因屋苑交通方便，距離寶琳站只約5分鐘步程，而且鄰近新都城商場，衣食住行不成問題。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

居屋 欣明苑 寶琳 將軍澳

上一篇文章

【iMoney Cafe】中美糾紛未停手 二萬八至二萬九有排游？

下一篇文章

【大行報告】大和睇好呢隻藍籌股受惠後疫情時期 予200元目標價全城最牛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？