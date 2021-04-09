【有相睇】「破頂價」購將軍澳居屋欣明苑　單位無豪華裝修都吸客？

樓市續旺，以將軍澳區屋苑最受買家歡迎，本月至今暫錄逾百宗二手成交。值得留意的是，除了私樓，就連居屋也同受追捧，更錄新高成交。美聯林振聲說，將軍澳居屋欣明苑日前錄得破頂成交，成交單位為D座低層2室，實用面積645平方呎，三房間隔，望園景，內櫳企理，終吸引外區客洽詢，並以自由市場價772萬易手，實用呎價約11,969元。

從代理提供的相片可見，單位雖然沒有豪華裝修，但內籠新淨，更重要的是間隔見使，設巨型客飯廳，方便擺放傢俬。

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資料顯示，欣明苑於1990年開始入伙，向來受買家歡迎，皆因屋苑交通方便，距離寶琳站只約5分鐘步程，而且鄰近新都城商場，衣食住行不成問題。

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