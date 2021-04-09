包括蜘蛛俠系列 Neflix奪Sony電影獨家串流放映權

Neflix 據報奪得Sony旗下電影美國獨家串流放映權。

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有關協議在美國時間周四公布。外媒引述協議內容，美國Netflix明年起，將可獨家在其平台，串流Sony已下畫的電影。

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▼ 點擊圖片放大 ▲ 外媒引述協議內容，美國Netflix明年起，將可獨家在其平台，串流Sony已下畫的電影。 ​​​​​​​

Sony旗下電影子公司，包括哥倫比亞影業‎（Columbia Pictures）、索尼經典電影（Sony Pictures Classics），幕寶寶石公司（Screen Gems）和三星影業（ TriStar Pictures）所製作的電影，均可在Netflix上串流播放。

報導又特別提到，多套明年上映的電影，包括遊戲改編電影《秘境探險》（Uncharted）、《Bullet Train》、甚至是Marvel《魔比煞》（Morbius）以及蜘蛛俠賣座系列，均包括在協議當中。

目前消息僅指協議包括美國Netflix，未知香港Netflix能否享有同樣播放權。

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