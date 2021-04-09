  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和睇好呢隻藍籌股受惠後疫情時期 予200元目標價全城最牛

股樓投資 15:52 2021/04/09

分享：

大和發表研究報告指，申洲國際（02313）在後疫情時期需求復甦下，今年將迎來良好增長機會，主要客戶訂單增加，產能今年大部分時間滿荷，有信心收入按年增幅可達到20%的預期，重申對其「買入」投資評級，目標價由174元升至200元，為大行中最牛目標價。

該行預期，今年來自Puma的訂單同比增加30%，Nike及Adidas的訂單則分別增長20%及10%，而在去年高基數及今年口罩需求下降，預計Uniqlo今年訂單取得單位數升幅。該行又指， 申洲已成為安踏體育（02020）及李寧（02331）的五大代工生產商，預期客戶佔比將增加。

券商最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +9
  •  
    • +8

申洲股價昨日（8日）大升7.1%後，今日走勢隨大市回軟，現價與大和目標價仍有兩成潛在升幅。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

 

 

大行報告 潛在升幅 李寧（02331） 申洲國際（02313） 安踏體育（02020） 藍籌股 買入 目標價 UNIQLO Puma

上一篇文章

【有相睇】「破頂價」購將軍澳居屋欣明苑　單位無豪華裝修都吸客？

下一篇文章

料旅遊需求持續回升 美國多間航空公司復聘機師
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？