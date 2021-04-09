【大行報告】大和睇好呢隻藍籌股受惠後疫情時期 予200元目標價全城最牛

大和發表研究報告指，申洲國際（02313）在後疫情時期需求復甦下，今年將迎來良好增長機會，主要客戶訂單增加，產能今年大部分時間滿荷，有信心收入按年增幅可達到20%的預期，重申對其「買入」投資評級，目標價由174元升至200元，為大行中最牛目標價。

該行預期，今年來自Puma的訂單同比增加30%，Nike及Adidas的訂單則分別增長20%及10%，而在去年高基數及今年口罩需求下降，預計Uniqlo今年訂單取得單位數升幅。該行又指， 申洲已成為安踏體育（02020）及李寧（02331）的五大代工生產商，預期客戶佔比將增加。

券商最新投資評級及目標價﹕

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申洲股價昨日（8日）大升7.1%後，今日走勢隨大市回軟，現價與大和目標價仍有兩成潛在升幅。

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記者﹕郭秀慧