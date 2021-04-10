【第二季策略】交銀國際洪灝：第二季炒股不炒市　焦點仍在價值板塊（有片睇）

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝以「摸底過程」來形容第二季的股市表 現，並解釋︰「因為在底部很少會即時出現一個『V 形』反彈，一般底部會潛伏一段長時間再向上；其次，雖然見到整體指數有很大的向上動力，但是因為結構變化，仍然會見到一個結構性的牛市，至於一些低估值板塊、傳統板塊、周期板塊仍然會有轉變。

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不過，在所謂結構性熊市中又會見到很多成長股調整，如美團（03690）近期股價就出現較大的跌幅，從高位460元一度跌破300元大關。

洪灝指，其實很多之前成長股已進入了熊市，如果你認真去考究，會發覺情況就像一本著名小說《一半是火焰一半是海水 》一樣，一部分股票很活躍，如本周鋼鐵、航運板塊升得很急，但又好像騰訊控股（00700）這種優質股，卻被大股東減持。

他進一步說，由於第一季的下跌壓力比較大，所以踏入第二季，在現時恒指 28000點附近的水平，是一個入市的好機會，「大家不妨大膽入市，當然不可能一入市，就期望會出現『V形』反彈，因為今年整體的長債收益率肯定會向上，而我們亦希望他是向上，因為目前整個經濟在復甦，如果長債收益率突然掉頭向下，你就會質疑經濟復甦的持續性，自然會希望他向上。」

然而，長債收益率向上就會對高估值的板塊造成向下壓力，但高估值板塊則由於有自身盈利而得以繼續向上增長，所以即使估值是向下，但盈利向上，仍然能支持到股價，只是這部分成長股在恒指的權重轉變了，影響了整體指數的上升水平。

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長遠來講，洪灝認為隨着科技進步，新經濟板塊和高成長板塊才是人類未來真真正正的希望，但說的是10年以上的投資周期。

盡管如此，成長股的泡沫已經破滅，「你看過去很多高估值板塊，如在美國上市的Zoom，這些所謂的疫情概念股近日已回調不少，甚至跌超過一半，但另一方面，一些舊經濟板塊如金融、航運、鋼鐵等則升了一輪，好像招商銀行（03968）這期間已翻了一倍，但可能好多人沒有留意到，因為圍繞在大家身邊的消息，大多關乎到那些很活躍的股票，確實這類股票亦是佔了每日成交量的絕大部分，所以很少人會留意到，其實還有很多舊經濟板塊正在默默修復失 地。」洪灝說。

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記者：林衛、張以正