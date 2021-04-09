  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手

股樓投資 18:33 2021/04/09

分享：

雖然疫情持續，但本港樓市沒有受影響，甚至沒有出現「沙士價」，近日就有網民在討論區開帖，指他朋友遊說樓主買土瓜灣納米樓，因為該朋友最近以400多萬購了200呎左右的納米樓，他認為土瓜灣屋苑附近交通便利，將具升值潛力，更容易放租。然而，樓主另有看法.....

按圖了解更多，樓主經歷：

 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【樓市熱話】屋企廁所全玻璃設計 你接不接受到？ 網民：納米樓一個人住怕甚麼      【下一頁

帖文一出，網民對納米樓意見不一，有網民認為市區納米樓一定有價值，「 租客很多時寧願選市區納米樓，都不會選大西北兩房」、「我2017年買了一間312呎，太子地鐵旁，有人租但回報3厘，上班鄰近食肆有很多選擇，回內地多車又頻密亦是賣點。」、「土瓜灣400多萬得200呎已經很便宜，估計租到萬三四。」

但有網民卻認為土瓜灣納米樓很難出租，「佐敦地鐵站附近新樓以 $10000 全包」、「看過迎豐、喜點那些，不過真是一般，而且看了兩個月，交投似乎比較淡，將來可能很難甩手。」、「納米樓很難甩手，升值空間又不多，入手真是要想清楚！」、「萬三四， 租到400呎兩房一廳，還要租200呎？」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

喜點 迎豐 疫情 納米樓

上一篇文章

第一太平戴維斯：本港整體甲廈首季租金跌3.5% 其空置率微升8.9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
【著數優惠】旅發局「賞你住」4月9日起開始 消費滿800元可換500元酒店住宿計劃折扣 詳情一文看清
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園