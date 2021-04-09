【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手

雖然疫情持續，但本港樓市沒有受影響，甚至沒有出現「沙士價」，近日就有網民在討論區開帖，指他朋友遊說樓主買土瓜灣納米樓，因為該朋友最近以400多萬購了200呎左右的納米樓，他認為土瓜灣屋苑附近交通便利，將具升值潛力，更容易放租。然而，樓主另有看法.....

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【樓市熱話】屋企廁所全玻璃設計 你接不接受到？ 網民：納米樓一個人住怕甚麼 【下一頁】

帖文一出，網民對納米樓意見不一，有網民認為市區納米樓一定有價值，「 租客很多時寧願選市區納米樓，都不會選大西北兩房」、「我2017年買了一間312呎，太子地鐵旁，有人租但回報3厘，上班鄰近食肆有很多選擇，回內地多車又頻密亦是賣點。」、「土瓜灣400多萬得200呎已經很便宜，估計租到萬三四。」

但有網民卻認為土瓜灣納米樓很難出租，「佐敦地鐵站附近新樓以 $10000 全包」、「看過迎豐、喜點那些，不過真是一般，而且看了兩個月，交投似乎比較淡，將來可能很難甩手。」、「納米樓很難甩手，升值空間又不多，入手真是要想清楚！」、「萬三四， 租到400呎兩房一廳，還要租200呎？」

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責任編輯：陳頌潔