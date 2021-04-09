【新股IPO】騰訊又有份 安居客已遞交上市申請　

騰訊（00700）有份投資的新股到底有多大吸引力？

現在又多一隻騰訊有份投資的安居客集團已正式遞交上市申請，並已指定美銀、瑞信和中金為聯席保薦人。安居客為房產信息及交易服務開放平台，通過安居客及58房產品牌提供新房及二手房在線營銷服務。

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成立於2007年的安居客，當時從事地產和廣告服務；公司在2015年被58同城收購。在2020年第四季，安居客平台的平均移動月活躍用戶量總計為6700萬；去年收入80.5億元人民幣，按年升6%。若以去年收入計，安居客為最大的新房及二手房在綫營銷平台；去年的Non-GAAP經調整年內利潤為21億元人民幣，按年跌近兩成。

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目前，騰訊持有安居客14.1%股份，其他股東還包括私募股權投資公司華平投資（Warburg Pincus LLC）和泛大西洋投資集團（General Atlantic）。

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記者：張以正