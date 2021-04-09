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【新股IPO】李澤楷旗下SPAC傳擬收購印尼旅遊獨角獸Traveloka

股市 15:38 2021/04/09

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李澤楷和Paypal聯合創辦人Peter Thiel早前成立的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings擬收購印尼線上旅遊入口網站Traveloka。

外電報道，有消息人士透露，電盈 （00008） 主席李澤楷和Paypal聯合創辦人Peter Thiel早前成立的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings（美﹕BTWN）擬收購印尼線上旅遊入口網站Traveloka。Bridgetown代表及Traveloka發言人拒絕評論有關報道。

BTWN周四股價全日升13.2%，收報12.1美元。

李澤楷擬成立第三間SPAC、集資數億美元，詳情可見﹕【下一頁】

該名消息人士指，若Traveloka是次成功借殼上市，估值有望可達到50億美元（約388.9億港元），成為首批通過特殊目的收購公司上市的東南亞獨角獸之一。該報道亦指，Traveloka最近一次估值為27.5億美元（約213.9億港元）。此外，由於兩間公司現時正在與潛在投資者進行討論，不排除未來集資目標或會有所變化。

Bridgetown Holdings去年10月在美國進行首次公開募股，集資約5.95億美元（46.28億港元）。

Traveloka於2012年成立，主要提供航班及酒店預訂服務，現時業務範圍主要涵蓋6個東南亞國家以及澳洲。李澤楷旗下富衛香港（FWD Group）、新加坡政府投資公司（GIC）、Expedia為投資者之一。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

美股 收購 IPO 李澤楷 特殊目的收購公司（SPAC） 東南亞 新加坡政府投資公司（GIC） 電訊盈科（00008）

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