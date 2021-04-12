【都市診療室】尋找一片心靈空間

情緒病，不是一個人的疾病。患者的喜怒哀樂，任何時刻也牽動着家人與照顧者的心情，反之亦然。與情緒病患者相處時，也許是壓力使然，也可能是力有不逮，難免總帶着責罵，或是一點點過度投入的情感，使他們變得更壓抑。

原來，不止是情緒病患者、家人或照顧者，以至每一位讀者，其實都需要一片心靈空間，在適當時候給自己喘息的機會，學會易地而處，對自己、對患者也是最好不過的釋放。

在精神科的範疇，我們時常會提及「高情緒表達」（High Expressed Emotion）一詞，所指的是家人或照顧者對情緒病或精神病患者之相處方式和態度，包括批評、敵視、或情感過度投入三種表現，對患者都有莫大的影響。過往不少研究都顯示，當精神分裂患者的生活環境內出現「高情緒表達」，即無論是對患者不斷指責和鄙視使其活於壓力下，或是過度保護導致他們缺乏接觸外界的機會，均會直接令病情會更容易復發。

同樣情況更不限於精神分裂病，一般情緒病如抑鬱症、暴食症，以至一些慢性疾病，如心臟病、肥胖症等都有相關研究情況出現。

需懂得易地而處

如何學會與情緒病人相處，這彷彿是一個永久的課題。它是雙向的，學懂與他們相處的同時，也應學會怎樣跟自己相處。面對病患，大家要多學習認識這方面的知識，例如必須明白到他們慣常孤立自己、認定旁人的不理解及冷漠。若然如此，大家不妨耐心聆聽，拒絕批評及太早說教或給予勸說，嘗試從他們的角度出發，或許能感受、了解得更多。

如果大家能從病患者的角度出發，可能會逐漸減少「責難」和「批評」，一些不好聽的說話，對任何人來說也是難受，嘗試給予一點關懷，不強迫他們做無法做到的事情。最重要的是，嘗試管理自己的期望，一邊觀察他們的轉變，一邊因應情況給予他們鼓勵。畢竟，鼓勵永遠是情緒病患者的一大原動力。

新冠肺炎疫情下，市民減少社交外出，常聞家庭成員之間出現「困獸鬥」的情況。加上經濟下行，導致人人精神緊張。若果家人患有情緒病，作為照顧者更是身心疲累。要避免「高情緒表達」，即使困在家中，亦要懂得為自己找一片心靈空間，投入自己嗜好，盡量舒展身心。家人間盡量協調時間，好讓每人都有喘息的機會。和有相關經驗的同行者傾談，更可交換照顧上的經驗和心得。最重要是學會適度地放手，懂得易地而處，讓患者減少負面感覺和心理負擔，反可令他們更易接受關心和建議。