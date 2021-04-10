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【一家四口 離家出走】日本政府如何派錢？

名人薈萃 10:03 2021/04/10

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早前，財爺宣布派發5,000元電子消費券，眾人議論紛紛，有人認為應直接發放現金，簡單直接。也有意見認為今次是對症下藥，精準解決問題。誰是誰非？筆者現時旅居日本，之前也曾在泰國和中國生活。7年前的泰國電子支付剛起步，皆因中國遊客去泰國旅遊，事前都沒機會找換泰銖（內地銀行不似香港銀行般有大量外幣現金），最快要抵步曼谷機場的找換店才可用人民幣找換泰銖，機場滙率比市中心的找換店差得多。所以在泰國遊客區，絕大部分商店都可透過支付寶和微信支付交易。至於我們在中國生活時，就已經完全享受了電子支付的方便，不但再沒假鈔問題，更加非常衞生，因為大家已習慣「支付零接觸」。

我們5年前來到日本時，發現日本依然是個以現金交易為主的社會，當時電子支付並不流行，極其量只是有些「充卡」之類的支付模式，例如把現金在便利店充到某商戶的電子消費卡，就可獲得某程度的優惠。然而疫症來臨，驅使日本快速走向支付電子化。日本政府去年在疫情期間，為了鼓勵民眾「幫襯」飲食業和酒店旅遊業，發出了「Go To Travel」和「Go To Eat」的資助計劃。當中「Go To Travel」搞得滿城風雨，皆因這計劃把疫情嚴重的東京和大阪民眾「擴散」到全日本。但是「Go To Eat」卻出奇地受歡迎，皆因當中優惠達20%至25%，例如你只需付出10,000日圓，就可以獲得12,500日圓電子消費券。任何餐廳只需要向政府申請，就可獲得批准接受這種電子消費券。我認識好幾位餐廳老闆，他們都說「Go To Eat」有助他們重振業務。

Go To Eat助推電子支付

「Go To Eat」跟香港的5,000元電子消費券有所不同的，就是「Go To Eat」是可以無上限購買，多買多優惠。而且，由於這個由政府帶頭的資助計劃，受到萬眾和商家歡迎，原本在今年3月將會結束，現在再延期到今年6月。依我目測，不少老人家也有使用這個電子消費券，而且使用時非常方便，只要把電話消費券的版面讓餐廳掃描後，就可簡單直接付款。要知道日本是一個對錢財較為保守的國家，要老人家都願意使用電子支付，當中豐厚的優惠是功不可沒。

香港人向來精明，我認識不少視日本為「鄉下」的朋友，都有些日本百貨公司的會員卡和地鐵儲值卡等。日本這類電子消費卡種類繁多，我自己的銀包裡就有8至10張不同公司發出的儲值卡/優惠卡，當中最普及的是T-Point和AEON等，不過還未有一張卡可以擁有決定性的市場佔有率。2018年日本雅虎和軟銀集團的Pay Pay開始了新一代的電子支付模式，現在推出已三年，普及進度反而未夠政府的「Go To Eat」。

按日本政府的經驗，港府今次的確瞄準問題根源。然而這5,000元電子消費券最好可以簡單發放，大家用得開心又放心，否則會引來好心做壞事的指責。

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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