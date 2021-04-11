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【都市診療室】婦女失禁問題普遍

名人薈萃 08:03 2021/04/11

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婦女小便失禁的普遍程度，可能超乎一般人的想像。年長女性認為「人老咗就係咁，講都無用」。較年輕的女性怕尷尬，甚至以為自己未老先衰，不願多談。筆者的臨床經驗顯示，每每與女病人（非因尿失禁求診）提及滲尿，話匣子隨即打開。

多達六成婦女出現不同程度的小便失禁，主要可分為兩大類：膀胱過敏，以及應力性小便失禁。前者在尿失禁女病人中，約佔兩至三成，後者則佔四至六成。部分膀胱過敏病人隨着年齡增長，亦同時受應力性失禁困擾，出現混合情況。

兩類小便失禁的成因、病人年齡層、預防及治療方案各有異同。膀胱過敏的成因不明，病人的膀胱尿量未滿，卻頻頻要上廁所；強烈尿意突然而來，甚至看見廁所標誌或聽到水聲都可能加劇尿急感覺，連推門入廁所的幾分鐘也等不及，尿液不受控地滲出，弄濕衣物。此類病人非因年紀大出現身體機能衰退，由十幾廿歲至長者均有。

應力性小便失禁的婦女則由於盆骨底肌肉退化鬆弛，導致控制能力減弱。當腹部受壓，例如咳、大笑、跑步追巴士，或提舉重物等，小便不由自主地流出，患者並無尿急感覺。曾生育，特別是採用陰道產令盆骨底肌及神經線受損；肥胖；收經後缺乏荷爾蒙等因素，都是應力性尿失禁病人的高危因素。

可寫飲水日記 助了解情況

要分辨兩種成因，除了靠醫生問症，了解病人發病情況之外，亦可安排病人接受尿流動力學檢查，測量膀胱的漲滿感覺、膀胱的容量及壓力，以及肌肉收縮情況。

了解成因後，可採取針對性的治療。膀胱過敏的病人可以寫「飲水日記」，記錄喝水時間及分量、上洗水間次數及排尿量等，不少病人發現原來自己喝水太多。減少飲水量之後，配合控制膀胱能力的訓練，大部分病人的尿急尿頻徵狀可減輕。若有需要，亦可由醫生處方藥物緩解膀胱過敏收縮。

至於應力性尿失禁的病人，可透過運動鍛練盆骨底肌肉，加強收縮和控制力。婦女產後可以開始訓練，並要持之以恒，八至九成病人的尿失禁情況可獲改善。

若盆骨底肌肉鬆弛嚴重，對於四、五十歲，工作忙碌、社交活躍或愛好運動的婦女來說，尿失禁困擾較大，可以考慮接受無張力尿道中段懸吊術。手術以微創方式進行，病人留醫一晚可出院，九成病人可徹底解決尿失禁。

撰文 : 黃濤醫生 泌尿婦科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、英國皇家婦產科醫學院院士、香港婦產科醫學院院士、香港醫學專科學院院士(婦產科)

欄名 : 都市診療室

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