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【大行報告】瑞信首予嗶哩嗶哩「買入」評級　認為現價是買入時機　料現價可升三成

股樓投資 15:44 2021/04/09

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瑞信發表報告指，嗶哩嗶哩(09626) (美：BILI)近期股價由高位已累積回調27%，認為現價或是買入時機，首予嗶哩嗶哩港股「跑贏大市」評級及目標價1,088港元，現價計大約有三成升幅。該行同時將嗶哩嗶哩美股的投資評級由「中性」升至「跑贏大市」，將目標價由150美元降至140美元。

該行指出，在激烈競爭下，嗶哩嗶哩的用戶量增長仍為行業中最快，目前Z世代用戶滲透率少於50%，未來有提升空間。同時，公司有計劃推出更多不同類型的內容，料可提升用戶忠誠度，加上廣告業務增長，以及有潛在獲納入指數的機會，看好長遠發展前景。

瑞信指出，嗶哩嗶哩市值除以每名月活躍用戶平均為176美元，為快手(01024)的約60%，考慮到流量尚未完全變現及用戶量快速增長。該行料嗶哩嗶哩於2021年至2023年每股經調整虧損各為13.19元、4.1元及2.37元人民幣、估計其於2021年至2023年虧損各為48.83億、15.16億及8.76億元人民幣。

大行對嗶哩嗶哩評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

嗶哩嗶哩—SW（09626） 港股

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