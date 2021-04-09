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【大行點睇】摩通調整10隻物管股目標價 長期看好兩高增長股份

股樓投資 16:58 2021/04/09

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摩根大通發表研究報告指，年初至今內地物管服務板塊累升49%，同期國指僅升3%。惟次季沒有重大催化劑，料行業會在短期內走疲，因此對其持審慎看法。

【異動股】美圖第三度買入加密貨幣 暫已獲利1.5億元 超公司去年盈利  詳情請看[下一頁]

摩通認為行業的基本面穩固，預期2020年至2023年的盈利年均複合增長率會高達43%，及政策利好，所以仍看好行業的中長期前景。在潛在鎖定利潤後，預計次季行業會出現區間波動，至6月底或會因投資者及早部署中期業續，而迎來升浪。

[騰訊700] 騰訊股東售股傳獲數倍超額認購 買家包括長線和主權基金  詳情請看[下一頁]

該行表示，短期而言，應配對交易策略，建議造淡綠城服務（02869）及中海服務（02669），因市場或對管理層最新指引過度樂觀，而其增長料跑輸同業。長倉而言，則建議選擇高增長、有強大母企而估值不高的企業，包括金科服務（09666）和世茂服務（00873）。

摩通下調多隻物管股的評級：

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撰文 : 趙家盈

中海物業（02669） 港股 大行報告 行業 綠城服務（02869） 金科服務（09666） 世茂服務（00873） 恒生中國企業指數 高達 長倉

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