【鋼鐵股】重鋼預告首季大賺258.8倍 鋼價突破近10年高位 料盈喜股陸續有來

近日多隻資源股發盈喜，其中鋼鐵股今日（9日）在重慶鋼鐵（01053）預告今年首季將多賺258.8倍下，板塊全面逆市造好。多隻鋼鐵股破頂，重鋼一度大升37.6%，高見1.94元，為2018年1月以來最高 ；鞍鋼（00347）及馬鋼（00323）雙雙創近兩年高位 ，前者一度升逾8%，高見4.9元；後者亦曾升逾5%，高見3.23元 。

重鋼發公告指，公司於第一季季內抓住鋼鐵市場復甦的有利時機，實現產銷規模效益穩步提升，生產經營持續向好，因此預計第一季度歸屬股東淨利潤將增加10.8億人民幣，按年增幅約258.8倍。

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近期螺紋鋼期貨持續上漲，上周五（2日）成功突破每噸5,100元人民幣關口，周三（7日）一度升至每噸5,200元，創出近10年來新高。預期在鋼價強勁升幅下，盈喜股陸續有來，板塊值得留意。

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記者﹕郭秀慧