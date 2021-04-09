被指5億用戶資料遭外洩 LinkedIn：屬公開會員檔案資料

繼早前Facebook發生5.3億名用戶資料外洩事件，近日有資料安全媒體指出，跨國求職網站LinkedIn有5億用戶的個人資料遭外洩，黑客更在論壇上放售該些資料。不過LinkedIn回應表示，經他們檢查後，證實該些個人資料屬公開會員檔案資料，事實上是一些網站及企業自行搜刮得來。

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資料安全媒體CyberNews報道指，論壇一名作者上載了4個檔案，稱其中包含LinkedIn用戶的ID、姓名、電子郵件位址、電話號碼、性別，專長、工作經驗等，並以大約2美元的價格提供200萬筆份記錄、5億名用戶的資料。

LinkedIn周四時回應，在檢查駭客所出售的名單之後，發現該些資料皆為公開的會員檔案資料，而且是從其它網站或公司搜刮而來，並非資料外洩事件，亦不包括私人會員的帳號資料。不過LinkedIn稱，收集會員數據違反了他們的服務條款，如果有人在未取得用戶同意的情況下，取得用戶個資並用在其他目的，LinkedIn將會阻止並追究責任。

5.3億用戶資料被上載至黑客網站 Facebook指有信心不會再出現有關漏洞【下一頁】

Facebook數日前也爆出外洩事件，共有5.3億用戶受影響，包括294萬香港用戶。Facebook則回應，官方早在2019年8月修復相關漏洞，且曝光的資料也是 2019年的過時資料。

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責任編輯：陳楚琨