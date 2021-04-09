【騰訊股價】外媒：騰訊私有化搜狗將獲中國監管批准 惟須支付50萬人民幣罰款

▲ 外媒報道，中國監管部門將批准騰訊私有化搜狗的交易。

路透社報道，中國反壟斷監管部門準備批准騰訊 （00700） 將搜狗（美：SOGO）私有化的交易，標誌中國即使加強在互聯網領域的審查，依然願意放行部分交易。知情人士指，只要騰訊願意設立一個特別機制，確保數據安全，國家市場監管總局並不反對騰訊以35億美元收購搜狗60%股權。另外，騰訊須支付50萬元人民幣罰款，因未有適當地上報交易以進行反壟斷審查。

騰訊今日高開，惟其後轉跌，最新跌0.6%，暫報616.5元，成交109億元。

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知情人士另外指，市場監管總局的意圖並非扼殺交易，只要互聯網巨頭不阻止新入局者，監管部門對它們的市場領導地位並無意見。

搜狗為內地僅次百度（美：BIDU）、奇虎360，排名第三的搜索引擎，也是騰訊旗下社交應用微信（WeChat）內唯一的搜索引擎。去年9月，騰訊宣布私有化搜狗的計劃。

報道續指，收購併購是內地加強科技行業審查的領域之一，因可能違反反壟斷規定及數據私隱的相關法律。騰訊支持的兩間遊戲直播公司虎牙（美：Huya）、鬥魚（美：DOYU）的合併交易據報也處於審查當中，並且需要滿足數據安全的類似要求。

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編輯：陳健婷