5億LinkedIn用戶資料外洩 遭黑客放售

▲ 5億LinkedIn用戶的姓名等資料外洩，更遭黑客於網站上出售。

繼社交媒體Facebook早前有5.3億用戶資料外洩後，跨國求職網站LinkedIn也發生大規模用戶資料外洩。網絡安全新聞網站指，約5億LinkedIn用戶的姓名等資料外洩，更遭黑客於網站上出售。

294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開【下一頁】

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Cyber​​News報道，有黑客入侵數據庫竊取大量LinkedIn用戶的資料，包括用戶帳號名稱、姓名、電郵、電話號碼、社交媒體個人檔案連結等大量資料。黑客更將數據庫資料放在網上論壇拍賣出售，叫價按美元計達4位數。

LinkedIn發聲明指黑客放售的數據庫是集合了來自大量網站及公司的公開數據，包括用戶於各大網站及社交平台公開列出的資料，強調並無用戶私隱外洩。

LinkedIn擁有超過6.75億會員，是次約有5億用戶的資料外洩，相等於該公司約四分之三的用戶受外洩事件影響。

Facebook數日前也發生外洩事件，有黑客2019年收集了5.3億用戶的電話號碼、生日日期、電郵等訊息。黑客早前於網站上公開資料，包括294萬Facebook香港用戶受影響。

責任編輯：鄭錦玲