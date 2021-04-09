【台積電TSMC】台積電3月銷售增16%創新高　內地客戶飛騰信息被美國列實體清單

▲ 台積電3月銷售增16%創新高 內地客戶飛騰信息被美國列實體清單

芯片晶圓代工一哥台積電（美：TSM，台：2330）公布3月營收報告，台積電上月合併營收約1291億元新台幣（折合約352.7億港元），按年增14%，從有農曆新年假期後的2月相比，營收更升21%。綜合首季表現，台積電季度營收為3624億元新台幣（折合約990億港元），台積電3月和今年首季表現都是歷來新高。

台積電原先指引，首季營收約127億至130億美元，相當於3543億至3627億元新台幣，最終表現為指引的上限。台積電前一個紀錄收入月份為去年9月，當月營收為1276億元新台幣。

台積電第一季受惠高效能運算需求強勁、車用需求回溫，且智慧型手機季節性影響略為和緩，產能利用率維持高檔，令營運淡季不淡。因應全球芯片供應緊張，台積電早前傳出加大投資建廠，同時暫停折扣計劃，變相加價。

台積電預告3年花1000億美元全球建廠 取消折扣變相加價、芯片緊張或至明年，可見【下一頁】

台積電營收報喜，惟今日台股表現受客戶捲美國「實體清單」風波影響氣氛。美國商務部今天將飛騰信息技術公司等7家中國企業與機構列入實體清單，限制美國企業出口特定產品給這些企業或機構，有關企業被指涉及處理解放軍的超級電腦運算。

美國傳媒早前指出，飛騰信息的超級電腦是利用美國軟體設計出的微晶片驅動，並使用台積電和美國的機密機械製造完成，認為飛騰信息將民用技術轉軍事用途。

台積電表示，將會遵循所有法律規範，一定會按照出口管制規定執行。

美將7間中國機構列實體清單 涉參與建造軍用超級電腦，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘