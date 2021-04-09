【政府工略】漁護署請農場管理監督 月薪逾4萬 實際要落田工作?

遊戲就玩得多，其實在現實世界都可以管理農場。漁農自然護理署近日招聘農場管理監督，不需落田親力親為，主要就農作物提供技術支援、監督本地農地及作物農場的調查及研究工作等等，有意申請人士，就要在5月７日前遞交申請了。

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入職條件：

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職責：

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申請手續:

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署，各區民政事務處民政諮詢中心，或勞工處就業科各就業中心索取。

該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書填妥後，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的查詢地址。請在信封上註明所申請職位的名稱。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

查詢地址：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署

查詢電話：21506685

截止申請日期(日/月/年) ：07/05/2021 23:59:00

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責任編輯：陳楚琨