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內地PPI按月升1.6% 自2018年7月新高

環球政經 14:01 2021/04/09

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國家統計部公布最新數據，內地3月CPI（居民消費價格指數）按年升0.4%，略高於市場預期，結束本年首兩月跌勢；PPI（工業生產者出廠價格指數）方面繼續擴大漲幅，按月升1.6%，是2018年7月以來新高。

【大行點睇】國信證券預期 港股牛市格局不改 薦9隻港股建攻守兼備組合下一頁

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解釋，受春節後需求季節性回落影響，3月CPI按月升轉跌降0.5%，當中食品價格從上月漲1.6%轉為下降3.6%。非食品價格漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；而由於翹尾負向影響大幅減弱，上月CPI按年跌轉升，由上月下降0.2%轉為漲0.4%，高於市場預期的 0.3%，結束一、二月跌勢。

【宏觀數據】最新CPI增速由正轉負 通脹壓力降搞邊科？下一頁

3月PPI數據按年漲4.4%，漲幅為2018年7月以來最大，勝預期的3.6%，前值為1.7%。按月漲1.8%，比去年首季同期漲2.1%。

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撰文 : 馮卓謙

PPI CPI 國家統計局

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