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【政府暑期工】政府多個部門聘請暑期實習生　每月津貼10500元

商業 14:40 2021/04/09

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聘請暑期實習生的政府部門包括建築署、屋宇署、政府統計處等。

港府多個部門今日刊出聘請暑期實習生，每月津貼為10500元，聘用期為1至3個月，按個別部門而訂。

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聘請暑期實習生的政府部門包括建築署、屋宇署、政府統計處、懲教署、發展局、教育局、民政事務局、房屋署、康樂及文化事務署等。更多職位可參閱政府網頁。

僱用期大多由6月開始，獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用。以投資推廣署為例，其僱用期為２至３個月，只需要是大專院校全日制學位課程（或同等學歷）的在學學生即可申請。而稅務局則不接受修讀最後學年的學生申請，僱用期由６月至８月，為期約２個半月。 

部分政府部門的暑期實習生計劃亦涵蓋不同工作內容，例如房屋署的暑期實習生計劃則有８個不同職位，部分要求修讀測量學學士學位、 城市規劃碩士學位或學士學位等，以應付不同的工作性質。

 有興趣申請人士，可瀏覽公務員事務局網頁或所屬部門網站，了解更多招聘詳情。 要注意的是部分職位不接受學生直接申請，需由所屬院校的學生事務處或就業輔導中心遞交申請。

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責任編輯：葉泳珊

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