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蘇伊士運河管理局向長賜號索償78億 唔找數唔放行

環球社會熱點 14:28 2021/04/09

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巨型貨輪長賜輪上月底在蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）擱淺近一周，造成蘇伊士運河堵塞停擺，阻礙全球航運。埃及政府表示，即使蘇伊士運河已經重開，但不會放行長賜號。除非長賜號船東同意支付10億美元（約78億港元）賠償金，並完成調查。

埃及蘇伊士運河管理局主席賴比（Osama Rabie）周四（8日）接受國家電視台訪問時表示，長賜號將會一直停留當地，直至完成調查並支付賠償金。賴比上周曾指，埃及將索償10億美元（約78億港元）賠償費，當中包括過境費損失、協助長賜號脫困費用等。他強調，直至長賜號船東日本正榮汽船同意支付費用，船隻才會被允許移離。賴比阿村希望能夠早日與正榮汽船達成協議。不過，正榮汽船指未聽聞埃及政府要求先收賠償，再決定放行的要求，但承認仍在磋商賠償金額。

蘇伊士運河大堵塞 滯留船隻或需數月才脫困 【下一頁】

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）並未解釋，賴比如何得出78億這個數目，亦未透露長賜號脫困費用。運河過境費用一直是埃及重要的收入來源之一，長賜號擱淺近一周令埃及政府損失最少9500萬美元（約7.41億港元）收入。埃及官員曾指不排除訴訟的可能性，但更傾向在法庭外解決賠償問題。而根據過往涉及大型貨櫃輪的事故中，賠償金額多數超過10億美元。

正榮汽船發言人表示，將會和蘇伊士運河管理局討論賠償費用，但拒絕提供進一步信息。作為提供出租貨船的台灣公司長榮海運表示，公司對事故沒有責任。負責貨船保險的英國公司UK Club首席索賠官麥金隆（Alan Mackinnon）預計，蘇伊士運河管理局會向所有持份者要求索償，賠償金包括運河損壞費，和收入損失。他預料公司很快就會收到埃及當局的索賠，而其他船東的索賠則會在未來數月中陸續收到。

責任編輯：李俊儀
 

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