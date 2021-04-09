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【阿斯利康疫苗】法國擬薦免接種第2劑 改推輝瑞或Moderna

環球社會熱點 14:12 2021/04/09

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全球多國先後有人接種阿斯利康疫苗後，出現血栓副作用。歐盟早前初步確認，血栓為阿斯利康疫苗副作用之一，但強調極為罕見，多國先後宣布不安排60歲或以下人士接種。外媒引述消息人士指，法國衛生部門最快周五（9日）宣布，建議55歲或以下、首劑接種阿斯利康民眾，第2劑疫苗應改為接種新型mRNA疫苗，即是輝瑞或Moderna疫苗。

阿斯利康疫苗停用國家一覽 多國關注血栓（不斷更新） 【下一頁】

路透社報道指，消息人士透露法國高級衛生管理局（HAS）將於當地時間周五（9日），向首劑接種阿斯利康疫苗的55歲或以下民眾，建議第2劑可改為接種另外兩款mRNA疫苗，即輝瑞和Moderna疫苗。事實上，HAS早於3月19日建議應只讓55歲或以上群體接種阿斯利康疫苗，但早有50萬人已接種首劑。

mRNA疫苗是促進人體細胞制造新冠病毒部分蛋白質，從而觸發體內免疫反應，提早產生病毒抗體。至於阿斯利康疫苗則為常見的病毒載體疫苗，將新冠病毒以DNA形式傳遞到人體細胞內，讓人體自行製造病毒蛋白刺激免疫系統。

EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版） 【下一頁】

歐洲多國發現有極少數年輕民眾接種阿斯利康疫苗後，出現罕見血栓副作用個案，導致多國新冠疫苗接種進度陷入停頓。德國是首個歐洲國家提出讓60歲或以下，首劑接種阿斯利康疫苗的國民，第2劑可以自由選擇接種其他新冠疫苗。但有專家擔心，由於混合接種方式未曾進行臨床實驗，難以得知對疫苗有效率是否有影響。

責任編輯：郭麗明

傳染病 疫情 副作用 Moderna（美：MRNA） AstraZeneca（美：AZN） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 法國 路透社 疫苗

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