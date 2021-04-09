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【三星新品】三星推升級版SmartTag Plus物品追蹤器　將於4月16日上市

科技 15:00 2021/04/09

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三星（Samsung）宣布，將在4月16日推出升級版SmartTag Plus物品追蹤器配件。

外界一直有消息傳出，蘋果（Apple）將推出AirTags追蹤器，但至今仍未有任何消息。相反其競爭對手三星（Samsung），在本年1月份推出追蹤配件Galaxy Smart Tag，最近又宣布，會在4月16日推出升級版SmartTag Plus配件。

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三星早前發表的SmartTag物品追蹤器，採用低功耗藍牙連線，用戶可將配件掛在錢包、背包、行李箱或鑰匙等個人物品，當追蹤器與手機配對後，便可透過Samsung的SmartThing Find程式來定位物件位置。

而新款SmartTag Plus不但內置Ultra-Wideband（UWB）超寬頻網絡通訊技術，還可透過手機AR Finding功能，結合擴張實境（AR ）技術，顯示物件所在的詳細位置以及距離資訊，幫助用戶更易找到遺失物品。

三星宣布，SmartTag Plus配件會在4月16日推出，售價為39.99美元（約311港元），較SmartTag普通版售價高10美元（約77港元）。

責任編輯：李寶如

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