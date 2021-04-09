【筍工推介】旅遊業從業員福利 疫苗接種中心登記員 日薪1300元 5年旅遊業工作經驗即可申請

新冠肺炎大大打擊本港旅遊業，政府為旅遊業從業員提供大約2000個為期5個月的短期職位，在24間社區疫苗接種中心負責管理運作及行政支援工作。在2000個職位空缺中，有1600個疫苗接種中心登記員職位，而日薪更達1300元，因而成熱門的應徵目標，究竟如何能符合入職條件？

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工作性質：

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入職要求：

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申請方法：

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除了上述申請方法有興趣人士也使用互聯網 (https://forms.gle/ZDuQV6dAXd8QNsW9A) 填妥申請表格。申請登記員的報名在下周一(12日)中午截止。

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責任編輯：羅浩濂

