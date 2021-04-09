【小米持股】小米生態鏈公司石頭科技傳造車　即市急插9%（第二版）

▲ 小米生態鏈公司石頭科技傳造車

小米 （01810） 宣布造車後，旗下在上海科創板上市的生態鏈公司石頭科技（滬：688169）據報亦下場造車。內地媒體報道，石頭科技創始人兼CEO昌敬親自操盤，成立獨立的汽車公司，石頭科技同時向石頭汽車公司出資。石頭汽車首款車選擇增程技術路線，初步產品定位是類似平治（Mercedes-Benz）G系列的硬派越野車型。

石頭科技今早一度升0.8%，惟午後急跌，插逾9%，最新報1056.93元人民幣。小米股價也隨其他新經濟股回落，午後跌2.7%，暫報25.5元。

石頭科技其後回應，該項目與石頭科技不產生直接關聯，石頭科技沒有參與。石頭科技專注科技創新，致力於智能硬件研發。內地傳媒最新消息則指，昌敬在上海成立汽車公司。

小米確認造車10年投資100億美元 雷軍親自領隊【下一頁】

石頭科技成立於2014年，是一家家用智能清潔機器人及其他智能電器研發和生產的公司，旗下產品包括石頭掃地機器人、米家掃地機器人、米家手持吸塵器、小瓦掃地機器人。

雷軍旗下的順為資本持有石頭科技約9.64%股權，小米的投資實體天津金米則持有8.89%股權。石頭科技去年2月在上海科創板上市，至今股價已累升2.94倍。

雷軍：小米第一款車將是轎車或SUV 售10萬至30萬元人幣【下一頁】

（第二版更新公司回應）

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編輯：陳健婷