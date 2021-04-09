【汽車芯片】中汽協：汽車缺芯今季惡化　瑞薩電子日本火災受損工廠6月才回復正常（第二版）

▲ 【汽車芯片】瑞薩電子日本火災受損工廠料月中復產 需時兩個月才回到火災前水平

汽車芯片短缺情況持續，中汽協最新公布，3月內地汽車銷量按年增加75%至253萬輛，當中乘用車增加77%至187萬輛，而新能源汽車就增2.4倍至22.6萬輛。雖然內地汽車銷售從去年疫情間回暖，中汽協表示，汽車芯片等零件供應緊張問題會持續影響汽車生產影奏，預計汽車芯片問題影響在第二季會較第一季嚴重。

另外，日資汽車芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics）茨城縣那珂廠上月因大火而暫停生產，瑞薩電子最新披露最快4月19日可以重新恢復生產芯片，不過日本傳媒補充，瑞薩電子預計要再多兩個月時間，才可以恢復火災前的芯片生產水平。

報道指，瑞薩電子的無塵室本周能完成修復，同時會引入新半導體製造設備，而部分設備5月後才到達。分析估算，瑞薩電子廠房大火令日本汽車製造商最多減產達240萬輛。

瑞薩電子早前將產能轉移公司在愛媛縣工廠，也另外尋求台灣承包商接訂單。

自疫情爆發後，全球對電子產品需求不跌反增，芯片生產時出現障礙下，汽車、手機、電腦多個產業都面對芯片荒難題而需減產。

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編輯：麥德銘