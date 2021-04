【Archegos斬倉】Bill Hwang與脫北者組織關係密切 稱Alphabet為神喜愛

▲ Bill Hwang會根據上帝的話語和聖靈的力量作出投資

Archegos Capital爆倉後,不少市場焦點集中在其舵手Bill Hwang的背景上。據彭博報道,身為基督徒的Bill Hwang會視投資為踐行神的意願,例如他認為Alphabet(美:GOOG)便是神所喜愛的公司。另外,他亦與脫北者組織有密切關係。

Bill Hwang在一個貧窮的牧師家庭長大,於1982年由南韓移居美國,其後入讀州大學洛杉磯分校(UCLA),並於卡內基美隆大學獲得MBA學位。

Bill Hwang曾表示,其時間會劃分成三份,分別投放於家庭、事業及慈善上。每周會在其慈善基金會的辦公室舉辦三次讀經會,其本人每年亦會花至少90小時消化整本聖經。他投資時亦會試圖根據上帝的話語和聖靈的力量,因某程度上這是一種無所畏懼的投資方式。

當與人談及其包括Apple(美:AAPL)、Facebook(美:FB)、Netflix(美:NFLX)等企業的投資組合時,Bill Hwang提到頂尖的公司透過推動社會進行神聖的工作,其中Alphabet是神所喜愛的公司,因為其「向所有人提供最好的資訊」。他認為,神在意價格是否合理,因為聖經指出神憎惡不同的砝碼及詭詐的天秤。他說:「我們(Archegos)的工作是引導這股票至合理價格。這對神而言重要嗎?毫無疑問。」

與脫北者組織關係密切

Bill Hwang與一個名為Liberty的北韓組織關係密切,該組織已協助了大約1300名北韓人逃離北韓政權。Bill Hwang的同事Jensen Ko稱:「Bill Hwang並非只掛著神的名號,而是身體力行活出神(He doesn’t use God as a cover. He lives that out.)。」

報道又披露了更多Archegos爆倉前的細節。Bill Hwang出身於著名的老虎基金,其投資策略亦與老虎基金一脈相承,透過深入的基礎分析找出優秀的股票,並押下重注。有指Archegos一直穩定地增加槓桿,由初期的約兩倍,慢慢提高到3月底的五倍甚至更高。同時,Bill Hwang進行大量掉期交易,使其在外界不沒有察覺下累積了大量倉位。

槓桿隨時高達五倍

其中一隻Archegos持有的股票Viacom(美:VIAC)在公布發行30億美元的股票和可轉換債券後,股價連續兩日急跌,威脅到Bill Hwang的掉期協議,有銀行家請求他賣出股票,並指做法雖然會造成損失,但可令基金存活,惟Bill Hwang拒絕建議。其後,各券商先後在市場拋售股票平倉。

有掉期經驗的人士表示,Bill Hwang可能為每2000萬美元借入8500萬美元孖展,並就每100美元投資撥出5美元作保證金,惟股價急速下滑令緩衝失去效用。

