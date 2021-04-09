[騰訊700] 騰訊股東售股傳獲數倍超額認購 買家包括長線和主權基金

騰訊(00700)大股東Prosus日前以1，141億元出售1.9億股騰訊股份，配售價相當於每股約595元。消息指，股份配售反映熱烈，傳獲數倍超購，騰訊昨日亦於配售價之上收市。至今日1時15分，騰訊報621元，升0.1%。

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消息指，中長線基金、主權基金及現有股東，今次俱有份認購騰訊股權，由於機構投資者今次獲派極少貨源，因此今次大規模售股能於595元上限定價後，股價不跌反升。

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