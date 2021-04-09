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[騰訊700] 騰訊股東售股傳獲數倍超額認購 買家包括長線和主權基金

股樓投資 13:53 2021/04/09

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騰訊(00700)大股東Prosus日前以1，141億元出售1.9億股騰訊股份，配售價相當於每股約595元。消息指，股份配售反映熱烈，傳獲數倍超購，騰訊昨日亦於配售價之上收市。至今日1時15分，騰訊報621元，升0.1%。

【騰訊 700】三年又三年？ 騰訊大股東Naspers「指定動作」減持股份 一文即睇分析師及券商點解畫  詳情請看 [下一頁]

消息指，中長線基金、主權基金及現有股東，今次俱有份認購騰訊股權，由於機構投資者今次獲派極少貨源，因此今次大規模售股能於595元上限定價後，股價不跌反升。

【異動股】美圖第三度買入加密貨幣 暫已獲利1.5億元 超公司去年盈利  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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