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【5G手機】諾基亞發布X系列5G手機　提供3年軟件更新及保養服務

科技 13:30 2021/04/09

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諾基亞（Nokia）發布X系列5G手機，還承諾提供免費3年軟件更新及保養服務。

近日，HMD Global旗下的諾基亞（Nokia）手機品牌舉行新品發布會，並推出Nokia X、Nokia G以及 Nokia C三款系列手機。其中最高規格配置的X系列手機，不但支援5G網絡，官方將提供免費3年軟件更新及保養服務。

＜＜採用Marvel超級英雄代號　Nokia兩款廉價5G新機曝光

＜＜HMD Global宣布4月8日舉行發表會　料公布多款Nokia新機

Nokia X系列旗下設有X10和X20兩款手機，產品的規格配置十分相近，均採用Snapdragon 480 5G芯片，配備6.67吋LC屏幕。屏幕解像度為1,080 x 2,400，支援60Hz屏幕刷新率，電池容量為4470mAh，支援18W快速充電。

另外，Nokia X2背面採用6400萬像素的蔡司光學鏡頭，以及3200萬像素自拍鏡頭。X10的主鏡頭為4800萬像素，前置一個800像素自拍鏡頭。是次Nokia發布的新品均採取平價路綫，Nokia X10售價為310歐元（約2,870港元），而X20售價為350歐元（約3,240港元）。兩款手機預計在本月陸續推出市場，暫時尚未清楚香港地區的上市安排。

責任編輯：李寶如

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