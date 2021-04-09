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【旅遊寒冬】美國國內旅行需求大增　多間航空公司恢復招聘飛行員

商業 13:45 2021/04/09

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在疫情期間，不少航空公司為節省開支，向飛行員提供提前退休等計劃。CNBC報道，隨著全球疫情緩和，美國國內旅行需求大增，故幾間主要的美國航空公司正在恢復招聘計劃，以便有足夠的飛行員來應對未來的夏季高峰旅行季節。

【好想去旅行】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　12日開賣

美國航空公司上週表示，計劃恢復招聘，更計劃透過其飛行學校在未來十年內訓練5,000名飛行員。廉航Spirit Airline上個月也恢復了對24名新飛行員的培訓； 另一間廉航Allegiant Air更計劃在得美國德克薩斯州奧斯汀開設新基地，招聘後進行培訓。

自疫情大流行以來，航空旅行需求有所改變。 聯合航空首席執行官Scott Kirby表示，國內外遊需求幾乎已完全恢復，而美國航空（American Airlines）表示，截至3月26日當週的預訂量與2019年同期相比僅下降10％。Cowen＆Co.航空公司分析師Helane Becker表示，旅行需求比預期反彈速度更快，故建議航空公司在人力資源名方面作好準備。

【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦

責任編輯：蘇穎琪

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