【移民美國】買樓難？盤點10大最佳上車城市

移民近年成為港人熱話，英美等地也是港人移民熱門地點，不少人移民外國時希望可覓得理想居所。美國有房地產交易網站指，不少80後及90後年輕人都儲唔夠首期上車。該網站盤點今年美國10大最佳上車城市，更發現有4個城市都集中於美國中西部。

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房地產交易網站Realtor.com考察近，根據6項標準調查全美國10個最佳上車城市。研究標準包括當地25至34歲的人口比例；當地每1,000戶家庭的放盤數字；當地上述年齡層收入與樓價比率；當地失業率；當地平均上班交通時間；當地每1,000戶家庭與區内餐飲場所比例。

該網站盤點出美國10大最佳上車城市，排名如下：

排名 城市 所屬州分 樓價中位數（截至今年首季）(美元) 1 布盧明頓（Bloomington） 伊利諾伊州 16萬 2 艾奧瓦城（Iowa City） 艾奧瓦州 30.5萬 3 卡拉馬祖（Kalamazoo） 密歇根州 15.5萬 4 大瀑布城（Great Falls） 蒙大拿州 26.5萬 5 歐克萊爾（Eau Claire） 威斯康星州 27.5萬 6 薩凡納（Savannah） 佐治亞州 27.5萬 7 斯克內克塔迪（Schenectady） 紐約州 21萬 8 泰勒斯維爾（Taylorsville） 猶他州 35萬 9 哈里森堡（Harrisonburg） 弗吉尼亞州 26.5萬 10 大急流城（Rapid City） 南達科他州 28.1萬

上述城市的樓價中位數介乎16萬至35萬美元（約124.8萬至273萬港元）不等

Realtor.com指上述10大最佳上車城市中，伊利諾伊州布盧明頓（第1位）、艾奧瓦州艾奧瓦城（第2位）、密歇根州卡拉馬祖（第3位）、威斯康星州歐克萊爾（第5位）都位於美國中西部，而且排名均靠前。

布盧明頓位於伊利諾伊州中部，位列10大最佳上車城市榜首。地產經紀指布盧明頓的樓價較平，而且距離芝加哥、聖路易斯、印第安納波利斯等城市只有約2小時的車程。居民可獲大量就業機會的同時，更可節省上班交通時間。

Realtor.com首席經濟學家黑爾（Danielle Hale）指出，美國樓市今年的放盤量較去年大跌一半，買家面臨很大競爭，預算通常較少的上車客自然處於更大劣勢。

但如果只租不買，上述10個城市又是否最佳選擇呢？根據租屋平台RENTCafe的另一項研究，豪宅筍盤通常集中在美國南部州分，例如佐治亞州、亞拉巴馬州及南卡羅來納州都是不錯的選擇。

責任編輯：鄭錦玲