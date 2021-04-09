【移民美國】買樓難？盤點10大最佳上車城市

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移民近年成為港人熱話，英美等地也是港人移民熱門地點，不少人移民外國時希望可覓得理想居所。美國有房地產交易網站指，不少80後及90後年輕人都儲唔夠首期上車。該網站盤點今年美國10大最佳上車城市，更發現有4個城市都集中於美國中西部。
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房地產交易網站Realtor.com考察近，根據6項標準調查全美國10個最佳上車城市。研究標準包括當地25至34歲的人口比例；當地每1,000戶家庭的放盤數字；當地上述年齡層收入與樓價比率；當地失業率；當地平均上班交通時間；當地每1,000戶家庭與區内餐飲場所比例。
該網站盤點出美國10大最佳上車城市，排名如下：
|排名
|城市
|所屬州分
|樓價中位數（截至今年首季）(美元)
|1
|布盧明頓（Bloomington）
|伊利諾伊州
|16萬
|2
|艾奧瓦城（Iowa City）
|艾奧瓦州
|30.5萬
|3
|卡拉馬祖（Kalamazoo）
|密歇根州
|15.5萬
|4
|大瀑布城（Great Falls）
|蒙大拿州
|26.5萬
|5
|歐克萊爾（Eau Claire）
|威斯康星州
|27.5萬
|6
|薩凡納（Savannah）
|佐治亞州
|27.5萬
|7
|斯克內克塔迪（Schenectady）
|紐約州
|21萬
|8
|泰勒斯維爾（Taylorsville）
|猶他州
|35萬
|9
|哈里森堡（Harrisonburg）
|弗吉尼亞州
|26.5萬
|10
|大急流城（Rapid City）
|南達科他州
|28.1萬
上述城市的樓價中位數介乎16萬至35萬美元（約124.8萬至273萬港元）不等
Realtor.com指上述10大最佳上車城市中，伊利諾伊州布盧明頓（第1位）、艾奧瓦州艾奧瓦城（第2位）、密歇根州卡拉馬祖（第3位）、威斯康星州歐克萊爾（第5位）都位於美國中西部，而且排名均靠前。
布盧明頓位於伊利諾伊州中部，位列10大最佳上車城市榜首。地產經紀指布盧明頓的樓價較平，而且距離芝加哥、聖路易斯、印第安納波利斯等城市只有約2小時的車程。居民可獲大量就業機會的同時，更可節省上班交通時間。
Realtor.com首席經濟學家黑爾（Danielle Hale）指出，美國樓市今年的放盤量較去年大跌一半，買家面臨很大競爭，預算通常較少的上車客自然處於更大劣勢。
但如果只租不買，上述10個城市又是否最佳選擇呢？根據租屋平台RENTCafe的另一項研究，豪宅筍盤通常集中在美國南部州分，例如佐治亞州、亞拉巴馬州及南卡羅來納州都是不錯的選擇。
責任編輯：鄭錦玲