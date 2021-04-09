【疫市營商】Levi's看好疫情靠穩　年內生意額恢復至疫前水平

▲ Levi's網上銷售卻大增25%，成功抵銷部分線下收入減少。

Levi's第一季的銷售額錄得雙位數跌幅，受累於有3分之1的歐洲門市因疫情而暫時停業。不過，Levi's財務總監Harmit Singh估計，今年第四季前，生意將恢復至疫前水平。

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按剛公布的第一季業續，Levi's直接銷售額下跌26%，因門市人流減少，特別是部分依賴旅客消費的市場。不過，Levi's網上銷售卻大增25%，成功抵銷部分線下收入減少。整體來自網上渠道的收入，包括零售及批發更急增41%。

Levi's行政總額Chip Bergh表示，有信心品牌可從疫情大流行中脫穎而出。他又稱第一季業績超出公司內部期望，亦優於市場估計。雖然Levi's業續正邁向改善，但估計第二季的表現仍深受疫情重挫。

Levi's看好疫情最嚴峻階段已過，更提高今年上半年的收入及盈利預測。基於此推算，Levi's估計銷售額可升24%至25%。

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責任編輯：葉泳珊