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【比亞迪股價】比亞迪1.2億美元 認購蔡洪平牽頭基金

當炒股 12:44 2021/04/09

分享：

比亞迪斥資1.2億美元，認購獨立非執行董事蔡洪平牽頭的基金。

比亞迪 （01211） 披露，於4月8日交易時段後，與前瑞銀亞洲區投行主席蔡洪平牽頭的基金AGIC FUND II L.P訂立協議，同意向基金作出1.2億美元（約9.36億港元）的認繳出資額，大約佔基金規模上限的8.63%。比亞迪今早高開1.6%，半日倒跌0.7%，報176.7元，成交5.8億元。

基金投資策略主要著重於在德國、德語系國家及地區、北歐國家及大中華區， 以及具有強勁增長潛力的其他技術先進地區的行業龍頭企業，投資重點在於把握私營和上市公司的收購和結構性交易機會。

比亞迪「漢」3月銷量倍增至10323輛 上市以來4個月銷量破萬、累銷6.8萬輛【下一頁】

比亞迪表示，出於對全球科技發展趨勢的判斷，公司擬借助國際化專業投資機構的行業研究、 資源整合能力，投資於全球範圍內的科技龍頭企業，以獲取長期的投資回報，同時延伸公司產業投資觸角，促進投資與實業協同發展，加強公司整體抗風險能力並推動全球業務的良性循環。

蔡洪平同時是比亞迪的獨立非執行董事，他曾經亦擔任德意志銀行亞太區投資銀行執行主席。該基金的規模上限為13.9億美元。

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編輯：陳健婷

港股 比亞迪股份（01211）

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