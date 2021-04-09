【生活指數】瑞士寶盛： 上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港樓價非最難負擔

瑞士寶盛發表2021年《全球財富和高端生活報告》， 上海由第二升至第一，取代香港成為全球生活成本最高城市；日本東京排名也升一級至第二，香港連跌兩位至第三。整體而言，亞洲仍然是全球生活成本最昂貴地區，美洲則最便宜。報告涵蓋全球25個主要城市，追蹤一籃子20種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數。

報告指出，香港樓價在25個城市中排第二，僅次摩納哥。瑞士寶盛說，本港樓市剛性需求強，雖然利率將會上升，但未會對按揭利率產生顯著影響，預計樓價會維持目前水平，未來則會穩步向上。

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對於上海生活成本連跳兩級超越香港，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計，去年上海物價上升6%，而全球平均只上升1%，而香港物價則持平，另外上海的商務艙機票和酒店價格都大幅上升，是令上海取代香港成為生活成本最高的城市的主要原因。

另外，貨幣匯率對高端生活指數也具有影響力，由於港元與美元掛鉤，而近期美元匯率下跌。與此同時，預計人民幣會繼續走強，由現時的6.556升至6.35水平，在人民幣息率和經濟增長率都較美國高的情況下，將鞏固上海的榜首位置。

疫情下，全球旅遊業的崩潰中斷旅遊和相關服務。以美元計價，價格跌幅最大的奢侈品項目是女裝鞋，下跌11.7%，酒店套房價格下跌9.3%。不少航空公司抬高機票價格以彌補成本，導致商務艙機票價格升幅最大，上升11.4%，其次為威士忌價格上升9.9%。

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記者：林淑如