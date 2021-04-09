  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (五) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生活指數】瑞士保盛： 上海取代香港成全球生活成本最高城市　香港樓價非最難負擔

Hot Talk 12:55 2021/04/09

分享：

瑞士保盛發表2021年《全球財富和高端生活報告》， 上海由第二升至第一，取代香港成為全球生活成本最高城市；日本東京排名也升一級至第二，香港連跌兩位至第三。整體而言，亞洲仍然是全球生活成本最昂貴地區，美洲則最便宜。報告涵蓋全球25個主要城市，追蹤一籃子20種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數。

報告指出，香港樓價在25個城市中排第二，僅次摩納哥。瑞士保盛說，本港樓市剛性需求強，雖然利率將會上升，但未會對按揭利率產生顯著影響，預計樓價會維持目前水平，未來則會穩步向上。

按圖看清香港高端生活指數

    點擊圖片放大
    +2

對於上海生活成本連跳兩級超越香港，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計，去年上海物價上升6%，而全球平均只上升1%，而香港物價則持平，另外上海的商務艙機票和酒店價格都大幅上升，是令上海取代香港成為生活成本最高的城市的主要原因。

另外，貨幣匯率對高端生活指數也具有影響力，由於港元與美元掛鉤，而近期美元匯率下跌。與此同時，預計人民幣會繼續走強，由現時的6.556升至6.35水平，在人民幣息率和經濟增長率都較美國高的情況下，將鞏固上海的榜首位置。

疫情下，全球旅遊業的崩潰中斷旅遊和相關服務。以美元計價，價格跌幅最大的奢侈品項目是女裝鞋，下跌11.7%，酒店套房價格下跌9.3%。不少航空公司抬高機票價格以彌補成本，導致商務艙機票價格升幅最大，上升11.4%，其次為威士忌價格上升9.9%。

相關文章：【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富

記者：林淑如

經濟 樓價 香港 上海 東京 經濟狀況

上一篇文章

【中海油股價】中海油油井噴火3人失蹤　股價昨曾插半成今反彈逾2%（第二版）

下一篇文章

必瘦站股價四日累升35%　復活節銷售合同金額大增2倍、拓中、澳、新加坡生髮專科診所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元
【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）