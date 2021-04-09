  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (五) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再有親特朗普派加盟霍士新聞 蓬佩奧轉職撰稿人

環球社會熱點 12:47 2021/04/09

分享：

美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後，外界一直關心其政治領導班底動向。繼特朗普時期前白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany） 宣布加入霍士新聞後，再有特朗普班底重量級人物加入。霍士新聞周四（8日）宣布，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將出任旗下撰稿人。蓬佩奧未來將會撰寫國際關係、美國優先政策等方面的分析。蓬佩奧將於美國時間周五（9日），首次在霍士新聞節目亮相。

特朗普新抱做返老本行  入霍士新聞做撰稿人 【下一頁】

霍士新聞（Fox News）發表新聞稿指，行政總裁斯科特（Suzanne Scott ）已經和蓬佩奧簽訂協議，未來蓬佩奧將出任撰稿人，在霍士新聞旗下所有平台提供個人分析。蓬佩奧周五將在清談節目FOX & Friends中首次亮相。

斯科特表示，在美國外交政策和國家安全問題上，蓬佩奧是最受認可和尊重的人物之一，期待未來他在霍士新聞上和數百萬觀眾的分享獨特見解。蓬佩奧則表示，打算在霍士新聞上向觀眾坦率分享個人對地緣政治、國際關係和美國優先（America First）政策的見解。他強調，這些政策為美國帶來史無前例的繁榮和安全，指明未來方向。

特朗普政府官員覓後路 據報數名過檔《霍士新聞》 【下一頁】

蓬佩奧畢業於美國西點軍校，其後在美國陸軍中服役。退役後入讀哈佛大學法學院，曾擔任堪薩斯州（Kansas）眾議員，和中央情報局局長。於2018年4月至2021年1月擔任美國第70屆國務卿，卸任後隨即被中國制裁。現在他還擔任著名保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員。

責任編輯：李俊儀

相關文章

拜登子新書寸爆特朗普仔女：靠父幹先搵到工
今日
拜登子新書寸爆特朗普仔女：靠父幹先搵到工
美國或派戰艦赴黑海 俄警告隨時插手烏東
今日
美國或派戰艦赴黑海 俄警告隨時插手烏東
斯里蘭卡前選美冠軍被捕 台上強搶后冠涉襲擊
今日
斯里蘭卡前選美冠軍被捕 台上強搶后冠涉襲擊
斥亞裔便衣巡警「中國來的混蛋」紐約女被捕
今日
斥亞裔便衣巡警「中國來的混蛋」紐約女被捕
哈里梅根作風高調易引賊 9個月來9次報警
今日
哈里梅根作風高調易引賊 9個月來9次報警
地緣政治 外交 政治 國際關係 特朗普 蓬佩奧 制裁 中國 堪薩斯 哈佛大學

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間13:00）

下一篇文章

哈里梅根作風高調易引賊 9個月來9次報警
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人
【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【輝瑞疫苗】接種後出現嚴重副作用 美國招人做實驗
【輝瑞疫苗】接種後出現嚴重副作用 美國招人做實驗
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間13:00）
名嘴摩根力數梅根滿口謊言 專訪連講17大話
名嘴摩根力數梅根滿口謊言 專訪連講17大話
泰國考慮向遊客派免費機票 刺激旅遊業
泰國考慮向遊客派免費機票 刺激旅遊業