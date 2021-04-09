再有親特朗普派加盟霍士新聞 蓬佩奧轉職撰稿人

美國前總統特朗普（Donald Trump）卸任後，外界一直關心其政治領導班底動向。繼特朗普時期前白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany） 宣布加入霍士新聞後，再有特朗普班底重量級人物加入。霍士新聞周四（8日）宣布，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將出任旗下撰稿人。蓬佩奧未來將會撰寫國際關係、美國優先政策等方面的分析。蓬佩奧將於美國時間周五（9日），首次在霍士新聞節目亮相。

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霍士新聞（Fox News）發表新聞稿指，行政總裁斯科特（Suzanne Scott ）已經和蓬佩奧簽訂協議，未來蓬佩奧將出任撰稿人，在霍士新聞旗下所有平台提供個人分析。蓬佩奧周五將在清談節目FOX & Friends中首次亮相。

斯科特表示，在美國外交政策和國家安全問題上，蓬佩奧是最受認可和尊重的人物之一，期待未來他在霍士新聞上和數百萬觀眾的分享獨特見解。蓬佩奧則表示，打算在霍士新聞上向觀眾坦率分享個人對地緣政治、國際關係和美國優先（America First）政策的見解。他強調，這些政策為美國帶來史無前例的繁榮和安全，指明未來方向。

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蓬佩奧畢業於美國西點軍校，其後在美國陸軍中服役。退役後入讀哈佛大學法學院，曾擔任堪薩斯州（Kansas）眾議員，和中央情報局局長。於2018年4月至2021年1月擔任美國第70屆國務卿，卸任後隨即被中國制裁。現在他還擔任著名保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員。

責任編輯：李俊儀