  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (五) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰航空】HK Express下周推早鳥優惠　288元起訂日本機票、最遲明年3月底出發

Hot Talk 12:23 2021/04/09

分享：

【國泰股價】HK Express下周推早鳥優惠　288元起訂日本機票、最遲明年3月底出發

亞洲地區陸續推出新冠疫苗接種計畫及即將推行健康護照，國泰航空 （00293） 旗下 HK Express（香港快運）搶先在旅遊氣泡推出前推優惠搶客，HK Express將於下周推出為期一星期的「早鳥預訂優惠」，讓旅客以288元起，預訂今年11月至明年3月底往來日本的HK Express機票。

「早鳥預訂優惠」由下周一（12日）上午9時至周日（18日）下午11時59分 期間推出，旅客可以優惠價288元起預訂機票，票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。旅遊日期適用於2021年11月1日至2022年3月26日期間往來香港與日本的航班。

HK Express表示，推廣期內，旅客購買機票可免費升級至「靈活飛」票價類別，並享富彈性的服務，包括可於航班出發3小時前無限次免費更改出發日期（但必須於 2022年12月31日前出發）、優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。若出現航班取消情況，可獲安排全數退款。

相關文章：

【旅遊氣泡】邱騰華：與新加坡商討重啟旅遊氣泡、參加者須先接種疫苗　國泰航空尾市抽升　​​​​​​

【香港疫情】消息指港府收緊抵港豁免人士檢測　國泰股價跌3%

【疫苗護照】國泰航空測試「檢測疫苗護照」航班

編輯：吳敏芳

港股 國泰航空（00293） HK Express 香港 日本

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升約15點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

下一篇文章

【桃色糾紛】中金合規總監陳剛離職　捲下屬婚外情事件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【港元定期存款】中資行重推3個月港元定存3厘高息優惠 無懼港滙轉弱拆息轉升
【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元
【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
【千萬富翁】花旗：香港疫情無阻千萬富翁人數創新高　12港人一個富
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR高港1.1%（不斷更新）