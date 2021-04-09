【國泰航空】HK Express下周推早鳥優惠　288元起訂日本機票、最遲明年3月底出發

▲ 【國泰股價】HK Express下周推早鳥優惠 288元起訂日本機票、最遲明年3月底出發

亞洲地區陸續推出新冠疫苗接種計畫及即將推行健康護照，國泰航空 （00293） 旗下 HK Express（香港快運）搶先在旅遊氣泡推出前推優惠搶客，HK Express將於下周推出為期一星期的「早鳥預訂優惠」，讓旅客以288元起，預訂今年11月至明年3月底往來日本的HK Express機票。

「早鳥預訂優惠」由下周一（12日）上午9時至周日（18日）下午11時59分 期間推出，旅客可以優惠價288元起預訂機票，票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。旅遊日期適用於2021年11月1日至2022年3月26日期間往來香港與日本的航班。

HK Express表示，推廣期內，旅客購買機票可免費升級至「靈活飛」票價類別，並享富彈性的服務，包括可於航班出發3小時前無限次免費更改出發日期（但必須於 2022年12月31日前出發）、優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。若出現航班取消情況，可獲安排全數退款。

相關文章：

【旅遊氣泡】邱騰華：與新加坡商討重啟旅遊氣泡、參加者須先接種疫苗 國泰航空尾市抽升 ​​​​​​

【香港疫情】消息指港府收緊抵港豁免人士檢測 國泰股價跌3%

【疫苗護照】國泰航空測試「檢測疫苗護照」航班

編輯：吳敏芳