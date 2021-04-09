【異動股】美圖第三度買入加密貨幣 暫已獲利1.5億元 超公司去年盈利

美圖公司（01357）近月曾三度購買加密貨幣，集團披露，其全資子公司美圖香港於4月8日在公開市場買入175.67798279單位的比特幣，總對價約1000萬美元（約7800萬港元）。美圖現升6.5%，報2.77元，成交7182萬元。

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此前，美圖曾於3月5日、3月17日在市場中買入31000單位的以太幣，總對價約5050萬美元；765.20724325單位的比特幣，總對價約為3950萬美元。計及今次買入的比特幣，三次交易中美圖共斥資1億美元（約7.8億港元）購買加密貨幣。

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近一個月比特幣及以太幣均價格上漲，美圖於早前買入的比特幣及以太幣帳面上已升值約1928萬美元（約1.5億港元）。美圖去年的經調整利潤為6089萬元人民幣，換言之，美圖於加密貨幣的投資所得已經超過其全年盈利的兩倍。

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