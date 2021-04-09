  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (五) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】美圖第三度買入加密貨幣 暫已獲利1.5億元 超公司去年盈利

股樓投資 12:42 2021/04/09

分享：

美圖公司（01357）近月曾三度購買加密貨幣，集團披露，其全資子公司美圖香港於4月8日在公開市場買入175.67798279單位的比特幣，總對價約1000萬美元（約7800萬港元）。美圖現升6.5%，報2.77元，成交7182萬元。

【手遊排名】國產手遊奪全球近四成市場份額 騰訊外仲有咩公司上榜？ 詳情請看[下一頁]

此前，美圖曾於3月5日、3月17日在市場中買入31000單位的以太幣，總對價約5050萬美元；765.20724325單位的比特幣，總對價約為3950萬美元。計及今次買入的比特幣，三次交易中美圖共斥資1億美元（約7.8億港元）購買加密貨幣。

【A股布局】速運產能遇瓶頸引致額外成本 順豐首季發盈警  詳情請看[下一頁]

近一個月比特幣及以太幣均價格上漲，美圖於早前買入的比特幣及以太幣帳面上已升值約1928萬美元（約1.5億港元）。美圖去年的經調整利潤為6089萬元人民幣，換言之，美圖於加密貨幣的投資所得已經超過其全年盈利的兩倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

港股 美元 港元 人民幣 比特幣 香港 美圖公司（01357）

上一篇文章

【法律迷思】持久授權書的角色

下一篇文章

【手遊排名】國產手遊奪全球近四成市場份額 騰訊外仲有咩公司上榜？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？
【網民熱話】丈夫一家要求用自己錢買樓唔落名　更威脅唔買就離婚　網民：妳不覺得自己是台提款機嗎？
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺