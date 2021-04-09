【蘋果新品】傳蘋果新款Apple TV 將支援4K 120Hz畫質

▲ 蘋果（Apple）的新款Apple TV或會支援4K及120Hz畫面輸出。

蘋果（Apple）的春季發布會一直備受外界關注，但至今仍未有確實的舉行日期。最近就有外媒報道指出，蘋果正在測試2021年新款Apple TV，並在tvOS 14.5測試版中發現一組代碼，暗示新款Apple TV將會支援4K及120Hz畫面輸出。

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據《9to5Mac》報道指，新款Apple TV將會支援4K解像度，以及120Hz畫面刷新率。不過目前的Apple TV裝置所使用的HDMI 2.0接口，僅支援60Hz畫面刷新率。報道預計，屆時蘋果將會在新款Apple TV中改用HDMI 2.1接口，可支援120Hz刷新率。

Apple TV提供豐富的家庭娛樂服務，其tvOS系統不但擁有自家Apple TV服務，還支援Netflix、HBO Max、Hulu、Disney +及Paramount +等串流服務。另外，Apple TV可兼容Apple Arcade串流遊戲，支援4K HDR內容和杜比全景聲（Dolby Atmos）音效，若Apple TV升級至4K及120Hz畫質，將可進一步提升遊戲流暢度。

責任編輯：李寶如