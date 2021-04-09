【桃色糾紛】中金合規總監陳剛離職　捲下屬婚外情事件

▲ 中金合規總監陳剛捲入桃色糾紛

近日市場流傳一段錄音，內容關於中金 （03908） 合規總監陳剛與其已婚女下屬馬軍華有婚外情，其後女方丈夫致電陳剛對質。中金前日已宣布陳剛由於身體原因無法繼續履行職責已離職。

據內媒表示，這段錄音是由馬軍華的丈夫使用馬軍華的微信帳戶於中金的客戶群組中發布。有別於大多數類似對質會互相指罵，這段錄音中的兩名主角顯得相對平靜，以下是對話內容節錄：

馬軍華丈夫：那你管我老婆喊老婆，咱倆一個老婆……那咱倆還怎麼說話，你說。

陳剛：您別這麼說。

馬軍華丈夫：您可以跟我解釋，我可以接受……這屬於男人之間的對話吧，我可以接受，至少給我合理的解釋就行了。

陳剛：可以。

馬軍華丈夫：你現在睡了我的老婆……現在情況就是這樣啦，我已經很容忍了，我都沒有生氣，你覺得你這事做得對嗎？我們都受過教育……你也結婚了，你也有孩子是嗎？

陳剛：是的……這個世界上的事情比較複雜。

馬軍華丈夫：再怎麼複雜，無非就是你感情不好、你要離婚，這都沒關係好吧。你就告訴我，這事做的對嗎？我跟馬軍華還沒有離婚，不知道她跟你怎麼說的，但至少我們還在婚姻存續期。

陳剛：（沉默）……我做的不對。

馬軍華丈夫：咳，這就行了，你認個錯就行了。下一步我就問，你們倆會結婚嗎？因為我們還有孩子，你知道嗎？我不關心你們結不結婚……你是玩一玩也好，或者馬軍華貼著你也好，我都不關心，無所謂。這孩子的歸屬問題……

陳剛：第一，世界上事情是比較複雜的；第二，條件允許，可以（結婚）。

馬軍華丈夫：我們可能會打離婚官司，主要是因為孩子。如果孩子判給了馬軍華，我希望你能善待。

陳剛：一定的……他姓你的姓，你是他的爸爸，這是人最基本的……我不是說每個人都這樣，（我）肯定會這樣的。我們不是每件事情都能作對，但是說到底要做一個好人，不能每一點都做一個好人……我說的複雜就在這個地方。

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編輯：譚志偉