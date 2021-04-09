【手遊排名】國產手遊奪全球近四成市場份額 騰訊外仲有咩公司上榜？

日前，應用分析平台Sensor Tower發布3月中國手遊發行商在全球收入排名榜，國內37家手遊商的全球收入超過22.9億美元，佔全球手遊總收入的39.6%。

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騰訊（00700）、網易（09999）及米哈游分列排行榜的三甲位置。騰訊憑藉多款人氣遊戲發力，霸主地位難以撼動。《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）去年達27億美元，全球累計收入已屆51億美元，堪稱吸金王。

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值得注意是，3月多家A股遊戲公司亦上榜，反映其海外業務取得不錯的成績，好像三七互娛（深：002555）、吉比特（滬：603444）旗下的雷霆游戲、游族網絡（深：002174）和完美世界（深：002624），分列排名榜的第8位、第21倍和第26倍。

以三七互動為例，早前公司預計今年首季來自海外市場的收入增速在40%至60%，海外整體月流水將超過5億元。

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記者：林衛