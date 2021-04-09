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【手遊排名】國產手遊奪全球近四成市場份額 騰訊外仲有咩公司上榜？

股樓投資 12:05 2021/04/09

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日前，應用分析平台Sensor Tower發布3月中國手遊發行商在全球收入排名榜，國內37家手遊商的全球收入超過22.9億美元，佔全球手遊總收入的39.6%。

【A股布局】速運產能遇瓶頸引致額外成本 順豐首季發盈警，請按【見下頁

騰訊（00700）、網易（09999）及米哈游分列排行榜的三甲位置。騰訊憑藉多款人氣遊戲發力，霸主地位難以撼動。《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）去年達27億美元，全球累計收入已屆51億美元，堪稱吸金王。

【券商點睇】市場埋首於舊經濟股中尋寶 內險股是漏網之魚？，請按【見下頁

值得注意是，3月多家A股遊戲公司亦上榜，反映其海外業務取得不錯的成績，好像三七互娛（深：002555）、吉比特（滬：603444）旗下的雷霆游戲、游族網絡（深：002174）和完美世界（深：002624），分列排名榜的第8位、第21倍和第26倍。

以三七互動為例，早前公司預計今年首季來自海外市場的收入增速在40%至60%，海外整體月流水將超過5億元。

【延伸閱讀】4月部署：平安證券指資金風險偏好受壓制 揀低估值具防守性A股，請按【見下頁

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記者：林衛

電玩手遊 騰訊控股（00700） 港股 A股 網易－S（09999） 中國 完美世界（深：002624） 三七互娛（深：002555） 吉比特（滬：603444）

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