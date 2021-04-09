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港交所高層遭匿名批涉利益衝突　Reddit管理者質疑真確刪走帖文

Hot Talk 12:01 2021/04/09

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有自稱來自港交所 （00388） 的「告密者（Whistle blower）」在網上論壇Reddit 的 r/wallstreetbets分論壇發文指，港交所上市科主管陳翊庭與證監會轄下收購及合併委員會主席陳旭陞屬情侶關係，在決策上或有利益衝突之嫌。港交所和證監會都不評論事件，Reddit r/wallstreetbets管理員也將帖文下架。

Reddit管理員指下架帖文有多種原由，包括保護討論區安全、確保帖文真實性等。

原有帖文聲稱，陳翊庭、陳旭陞親密關係在港交所已屬半公開事情，質疑他們決策時未必按常規。陳翊庭為港交所核心高層，在重返港交所前活躍新股法律諮詢服務，於去年初正式回巢港交所。

不過，事實上，港交所和證監會以雙重存檔方式履行《上市規則》和《證券及期貨條例》的監管責任。

雙重存檔制度下，所有上市申請人及上市公司均須透過聯交所，向證監會提交上市申請及信息披露材料以作存檔，證監會並可對發表虛假或具誤導性企業資料的人士行使執法權。

另一方面，陳旭陞為收購及合併委員會主席，而收購及合併委員會並非證監會職員組織，而屬於諮詢架構部分，陳旭陞正職為佳利（香港）律師事務所合夥人。證監會網頁指出，收購及合併委員會主要職務包括三大方面，三者都與港交所上市科工作沒有明顯重疊之處

  • 對紀律事宜作初步聆訊，並會應不服收購證監會執行人員所作裁定的當事人的要求，審核有關裁定
  • 處理由收購執行人員轉介的特別罕見、事關重大或難於處理的個案
  • 應證監會的要求，審核《公司收購、合併及股份回購守則》﹙兩份守則﹚及根據兩份守則進行聆訊的程序規則的條文，並向證監會建議對兩份守則及程序規則作出適當的修訂

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【人事變動】陳翊庭回巢港交所任上市主管　2020年1月初履新

【港交所股價】陳翊庭：香港今年IPO或能勝去年　加印花稅未大削交投量

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 證監會 香港交易及結算所有限公司

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