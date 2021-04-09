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今日推介長和 | 統一中國、港交所、中海油、中國聖牧、福耀玻璃最新部署（立即觀看）

股市 13:14 2021/04/09

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恒生指數中午收報28798點，跌210點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介長和 （00001） ，另亦會分析統一企業中國 （00220） 、香港交易所 （00388） 、中國海洋石油 （00883） 、中國聖牧 （01432） 及福耀玻璃 （03606） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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