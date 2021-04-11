【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣

▲ HK Express特別推出為期一週的「早鳥預訂優惠」

亞洲各國陸續推出疫苗接種計劃，又考慮推行疫苗護照，不少人均期待可以再次外遊，特別是港人鍾情的「家鄉」日本。HK Express特別推出超靈活「早鳥」預訂優惠，往來日本票價低至288元。

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HK Express 特別推出為期一週的「早鳥預訂優惠」，旅客可於2021年4月12早上9時至18日的晚上11時59分期間，以優惠價港幣288元起預訂機票，旅遊日期適用於2021年11月1日至2022年3月26日期間往來香港與日本之航班，包括旺季都有特價票，優惠還包括富靈活性的安排，讓旅客出遊加倍安心。

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推廣期內，旅客購買機票即可獲免費升級至「靈活飛」票價類別（來回航班節省港幣400元），尊享富彈性的服務，包括可於航班出發3小時前無限次免費更改出發日期、優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。

此外，凡於2021年年底前預訂機票及出發，皆可獲得「免費COVID-19旅遊保險計劃」，即使在旅途上遇上相關緊急情況，也可得到保障。

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責任編輯：葉泳珊