  • 22°C
香港時間 : 2021409日 (五) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好想去旅行】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　12日開賣

商業 11:50 2021/04/09

分享：

HK Express特別推出為期一週的「早鳥預訂優惠」

亞洲各國陸續推出疫苗接種計劃，又考慮推行疫苗護照，不少人均期待可以再次外遊，特別是港人鍾情的「家鄉」日本。HK Express特別推出超靈活「早鳥」預訂優惠，往來日本票價低至288元。

【好想去旅行】布吉島有望7月重開旅遊　本地旅行社料港人初期反應平平

HK Express特別推出為期一週的「早鳥預訂優惠」，旅客可於2021年4月12早上9時至18日的晚上11時59分期間，以優惠價港幣288元起預訂機票，旅遊日期適用於2021年11月1日至2022年3月26日期間往來香港與日本之航班，優惠還包括富靈活性的安排，讓旅客出遊加倍安心。

推廣期內，旅客購買機票即可獲免費升級至「靈活飛」票價類別（來回航班節省港幣400元），尊享富彈性的服務，包括可於航班出發3小時前無限次免費更改出發日期、優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李服務。倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。

此外，凡於2021年年底前預訂機票及出發，皆可獲得「免費COVID-19旅遊保險計劃」，即使在旅途上遇上相關緊急情況，也可得到保障。

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【好想去旅行】布吉島有望7月重開旅遊　本地旅行社料港人初期反應平平
今日
【好想去旅行】布吉島有望7月重開旅遊　本地旅行社料港人初期反應平平
【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦
2021/04/08
【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦
【本土情懷】香港郵政推「香港懷舊小食」特別版郵品　設雞蛋仔造型套摺（多圖）
2021/04/08
【本土情懷】香港郵政推「香港懷舊小食」特別版郵品　設雞蛋仔造型套摺（多圖）
【消費優惠】Soda Mall翻新推「偽出國」體驗　1元限時優惠售亞洲貨品
2021/04/04
【消費優惠】Soda Mall翻新推「偽出國」體驗　1元限時優惠售亞洲貨品
著數優惠 機票 香港 日本 亞洲 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 旅遊保險 HK Express

上一篇文章

【疫市營商】Levi's看好疫情靠穩　年內生意額恢復至疫前水平

下一篇文章

【好想去旅行】布吉島有望7月重開旅遊　本地旅行社料港人初期反應平平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【BNO移民】英國企業大幅加快招聘　更高薪金招聘新員工
【BNO移民】英國企業大幅加快招聘　更高薪金招聘新員工
【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）
【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）
【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦
【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦
【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴
【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴
【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場　McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅
【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場　McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅